Фигуристы Столбова и Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в Сочи

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Танцевальная пара Ксения Столбова/Федор Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в рамках контрольных прокатов в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Контрольные прокаты в Сочи пройдут 9 и 10 сентября.

"Вместе с контрольными прокатами в Сочи пройдут учебно-тренировочные мероприятия. В них примут участие Климов и Столбова, в прокатах же они не будут участвовать", - сказал Коган.

Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при-2015.

В прокатах примут участие следующие фигуристы:

Танцы на льду - Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елена Ильиных/Антон Шибнев, Алла Лобода/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин;

Парное катание - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

Мужское одиночное катание - Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Петров, Александр Самарин;

Женское одиночное катание - Алина Загитова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.