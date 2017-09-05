Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фигуристы Столбова и Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в Сочи

Спорт
5 сентября, 16:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В контрольных прокатах олимпийские чемпионы участвовать не будут

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ксения Столбова и Федор Климов

Ксения Столбова и Федор Климов

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Танцевальная пара Ксения Столбова/Федор Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в рамках контрольных прокатов в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Контрольные прокаты в Сочи пройдут 9 и 10 сентября.

"Вместе с контрольными прокатами в Сочи пройдут учебно-тренировочные мероприятия. В них примут участие Климов и Столбова, в прокатах же они не будут участвовать", - сказал Коган.

Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при-2015.

В прокатах примут участие следующие фигуристы: 

Танцы на льду - Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елена Ильиных/Антон Шибнев, Алла Лобода/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин;

Парное катание - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;

Мужское одиночное катание - Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Петров, Александр Самарин;

Женское одиночное катание - Алина Загитова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
2
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
5
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире
6
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
7
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама