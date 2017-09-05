Фигуристы Столбова и Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в Сочи

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Танцевальная пара Ксения Столбова/Федор Климов примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях в рамках контрольных прокатов в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Контрольные прокаты в Сочи пройдут 9 и 10 сентября.
"Вместе с контрольными прокатами в Сочи пройдут учебно-тренировочные мероприятия. В них примут участие Климов и Столбова, в прокатах же они не будут участвовать", - сказал Коган.
Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряными призерами в индивидуальных. Также в их активе победа в финале серии Гран-при-2015.
В прокатах примут участие следующие фигуристы:
Танцы на льду - Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Елена Ильиных/Антон Шибнев, Алла Лобода/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин;
Парное катание - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталья Забияко/Александр Энберт, Ксения Столбова/Федор Климов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов;
Мужское одиночное катание - Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Андрей Лазукин, Александр Петров, Александр Самарин;
Женское одиночное катание - Алина Загитова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева.