Сорокин: решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока предварительное

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Решение о переносе медиацентра стадиона в Санкт-Петербурге пока носит предварительный характер. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Ранее издание "Фонтанка" сообщила, что комитет по строительству Санкт-Петербурга запросил дополнительно 400 млн рублей на мероприятия, связанные с чемпионатом мира 2018 года. В том числе планируется перенести медиацентр, который мешает выкатывать из-под крыши поле стадиона.

"Предварительное решение есть, оно пока не оформлено. Необходимо получить официальное согласие ФИФА. И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить медиацентр", - сказал Сорокин.

"По срокам с уверенностью говорить пока сложно. Постараемся сделать это как можно раньше. Имеет смысл начать выкатывать его уже сейчас", - добавил Сорокин, не подтвердив информацию о том, что перенос медиацентра обойдется в 400 млн рублей.

"За временную инфраструктуру платил Санкт-Петербург", - также отметил он.