Фридзон: сборная России "расклеилась" во второй половине игры ЧЕ с латвийцами

СТАМБУЛ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты не выдержали напора со стороны сборной Латвии в матче чемпионата Европы и "расклеились", что стало причиной поражения. Такое мнение ТАСС высказал капитан национальной команды Виталий Фридзон.

Во вторник сборная России уступила команде Латвии со счетом 69:84 и потерпела первое поражение на турнире.

"Не знаю, что случилось во второй половине. Первая шла под нашу диктовку, все получалось. Во второй расслабились, перестали играть командой. Соперник стал играть агрессивно, и мы этого не выдержали, "расклеились", - сказал Фридзон.

В последнем матче группового этапа российская сборная 7 сентября сыграет с командой Великобритании.