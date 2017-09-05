Фридзон: сборная России "расклеилась" во второй половине игры ЧЕ с латвийцами

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СТАМБУЛ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты не выдержали напора со стороны сборной Латвии в матче чемпионата Европы и "расклеились", что стало причиной поражения. Такое мнение ТАСС высказал капитан национальной команды Виталий Фридзон.
Во вторник сборная России уступила команде Латвии со счетом 69:84 и потерпела первое поражение на турнире.
"Не знаю, что случилось во второй половине. Первая шла под нашу диктовку, все получалось. Во второй расслабились, перестали играть командой. Соперник стал играть агрессивно, и мы этого не выдержали, "расклеились", - сказал Фридзон.
В последнем матче группового этапа российская сборная 7 сентября сыграет с командой Великобритании.