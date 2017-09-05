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Матч 10-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Уфой" может быть перенесен

Спорт
5 сентября, 16:50 UTC+3 ТАСС

Матч запланирован на 17 сентября и пройдет на стадионе "Санкт-Петербург"

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Стадион "Санкт-Петербург"

Стадион "Санкт-Петербург"

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 5 сентября. Матч 10-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и "Уфой" может быть перенесен. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

В связи с возможным переносом матча приостановлена продажа билетов на игру. Ранее приобретенные билеты будут действительны для посещения встречи, если она будет перенесена.

Матч "Зенит" - "Уфа" запланирован на 17 сентября и пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". Начало - 19:00 мск.

14 сентября "Зенит" на выезде сыграет с македонским "Вардаром" в матче группового этапа Лиги Европы. 20 или 21 сентября "Зенит" в гостях встретится с санкт-петербургским "Динамо" в 1/16 финала Кубка России.

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