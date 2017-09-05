Кириленко: поражение от латвийцев сыграет роль целебного яда для баскетболистов РФ

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Поражение в матче чемпионата Европы по баскетболу от команды Латвии поможет встряхнуть сборную России. Таким мнением с журналистами поделился глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Сборная России проиграла команде Латвии со счетом 69:84.

"Игра напомнила боксерский поединок, было много борьбы, - сказал Кириленко. - Первые шесть раундов были за нами, мы хорошо разобрали игру, Тима [Мозгов] добивал [Кристапса] Порзингиса. Во второй же половине мы подсели, может быть, даже больше морально. Начали проскальзывать ошибки, которые шли от потери концентрации".

"Мне нравится, что даже в этой игре мы не злоупотребляли бросками, пытались играть в комбинационный баскетбол. Хорошо, что не поддались пальбе. Также, мне кажется, во второй половине мы забыли про Мозгова, мало его заигрывали", - добавил он.

"Такие поражения могут сыграть роль целебного яда. Это позволит встряхнуть ребят", - резюмировал Кириленко.

В следующем матче группового этапа российская сборная 7 сентября сыграет с командой Великобритании.