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Кириленко: поражение от латвийцев сыграет роль целебного яда для баскетболистов РФ

Спорт
5 сентября, 16:52 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 5, сентября. /ТАСС

Сборная России проиграла команде Латвии со счетом 69:84

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Глава РФБ Андрей Кириленко

Глава РФБ Андрей Кириленко

© Александр Демьянчук/ТАСС

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Поражение в матче чемпионата Европы по баскетболу от команды Латвии поможет встряхнуть сборную России. Таким мнением с журналистами поделился глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Сборная России проиграла команде Латвии со счетом 69:84.

"Игра напомнила боксерский поединок, было много борьбы, - сказал Кириленко. - Первые шесть раундов были за нами, мы хорошо разобрали игру, Тима [Мозгов] добивал [Кристапса] Порзингиса. Во второй же половине мы подсели, может быть, даже больше морально. Начали проскальзывать ошибки, которые шли от потери концентрации".

"Мне нравится, что даже в этой игре мы не злоупотребляли бросками, пытались играть в комбинационный баскетбол. Хорошо, что не поддались пальбе. Также, мне кажется, во второй половине мы забыли про Мозгова, мало его заигрывали", - добавил он.

"Такие поражения могут сыграть роль целебного яда. Это позволит встряхнуть ребят", - резюмировал Кириленко.

В следующем матче группового этапа российская сборная 7 сентября сыграет с командой Великобритании.

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