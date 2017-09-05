Карякин победил Смирнова на тай-брейке и вышел во второй круг Кубка мира по шахматам

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ТАСС, 5 сентября. Россиянин Сергей Карякин выиграл две партии на тай-брейке у австралийца Антона Смирнова и вышел во второй круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
16-летний Смирнов является самым молодым участником нынешнего Кубка мира. Также на тай-брейке победили россияне Антон Демченко, Дмитрий Андрейкин, Евгений Томашевский, Владимир Федосеев.
Ранее во второй круг вышли норвежец Магнус Карлсен, француз Максим Вашье-Лаграв, армянин Левон Аронян, индиец Вишванатан Ананд и китаянка Хоу Ифань. Из россиян в следующий раунд пробились Петр Свидлер, Александр Грищук, Александр Мотылев, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Эрнесто Инаркиев, Никита Витюгов, Алексей Дреев, Евгений Наер.
Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Второй круг начнется 6 сентября.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.