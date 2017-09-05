Мозгов: поражение от команды Латвии обидное, но ничего не меняет для сборной России на ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение от сборной Латвии получилось обидным, но ничего не меняет для команды России на чемпионате Европы по баскетболу. Об этом ТАСС заявил центровой национальной сборной Тимофей Мозгов.

Во вторник сборная России потерпела первое поражение на турнире, уступив команде Латвии со счетом 69:84.

"Мы хорошо начали матч, все у нас получалось, шло по намеченному плану, но после перерыва игра сломалась. Мы перестали попадать броски и сами себе сломали игру какой-то суетой. Возможно, сказалась усталость, но страшного ничего не произошло, надо просто побеждать в оставшемся матче и идти дальше", - сказал Мозгов.

Заключительный матч в группе российская сборная проведет в четверг против команды Великобритании.