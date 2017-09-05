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Полиция усилила меры безопасности перед матчем молодежных сборных РФ и Гибралтара в Туле

Спорт
5 сентября, 17:01 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 5, сентября. /ТАСС

Дежурство идет в усиленном режиме

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ТУЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обеспечат общественный порядок и безопасность при проведении в Туле матча отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года по футболу среди молодежных сборных России и Гибралтара. Дежурство идет в усиленном режиме, сообщили ТАСС в УМВД по Тульской области.

Матч между сборными России и Гибралтара состоится во вторник, 5 сентября, на Центральном стадионе Тулы, начало - 19:00 мск.

"Полицейские дежурят на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан. Кроме того, сотрудники ГИБДД регулируют дорожное движения на улицах вблизи стадиона, чтобы не допустить пробок и аварийных ситуаций. Дежурство идет в усиленном режиме", - рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Андрей Ярцев.

Центральный стадион Тулы рассчитан на 20,4 тыс. мест, Российский футбольный союз подготовил 18 тысяч билетов бесплатных билетов.

В отборочном раунде молодежного чемпионата Европы - 2019 принимают участие 54 команды. В финальную стадию турнира выйдут победители девяти групп, четыре лучшие сборные из числа ставших вторыми сыграют стыковые встречи в ноябре 2018 года. Финальная часть молодежного чемпионата Европы, которая станет отбором на Олимпиаду-2020 в Японии, пройдет летом 2019 года в Италии и Сан-Марино.

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