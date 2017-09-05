Сорокин: первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдет не раньше апреля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене", которая реконструируется к чемпионату мира по футболу 2018 года, пройдет не раньше апреля. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Всего будет три тестовых матча. Первый матч, по не утвержденному пока плану, состоится не раньше апреля", - сообщил Сорокин.
В апреле "Урал" проедет два домашних матча - с казанским "Рубином" (ориентировочно 1 апреля) и с московским "Спартаком" (15 апреля). "Что касается матча со "Спартаком", то дай Бог. "Спартак" приезжает не один, а с болельщиками обычно", - отметил Сорокин.
Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года..
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