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Сорокин: первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Екатеринбурге пройдет не раньше апреля

Спорт
5 сентября, 17:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, сентября. /ТАСС

В апреле "Урал" проедет два домашних матча - с "Рубином" (ориентировочно 1 апреля) и со "Спартаком" (15 апреля)

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый тестовый матч на "Екатеринбург-Арене", которая реконструируется к чемпионату мира по футболу 2018 года, пройдет не раньше апреля. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Всего будет три тестовых матча. Первый матч, по не утвержденному пока плану, состоится не раньше апреля", - сообщил Сорокин. 

В апреле "Урал" проедет два домашних матча - с казанским "Рубином" (ориентировочно 1 апреля) и с московским "Спартаком" (15 апреля). "Что касается матча со "Спартаком", то дай Бог. "Спартак" приезжает не один, а с болельщиками обычно", - отметил Сорокин.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года..

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