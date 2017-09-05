Базаревич: сборная России по баскетболу сохраняет шансы на первое место в группе на ЧЕ

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Базаревич: сборная России по баскетболу сохраняет шансы на первое место в группе на ЧЕСпорт 5 сентября, 17:09
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СТАМБУЛ /Турция/, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России уступила команде Латвии на чемпионате Европы по баскетболу из-за усталости, но сохраняет шанс занять первое место в группе. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
Во вторник сборная России потерпела на ЧЕ первое поражение, уступив команде Латвии - 69:84.
"Мы провели лучшую и худшую половину на этом турнире в матче против сборной Латвии. Почему произошел резкий спад во второй половине? Нам только предстоит выяснить, сейчас у меня нет точного ответа, - сказал Базаревич. - Видимо, где- то подустали, не смогли выдержать ментально".
До этого россияне обыграли команды Турции, Сербии и Бельгии.
"Но никто не говорил, что мы всех вынесем. Турнир сложный, с равными командами. Жаль, что упустили шанс занять первое место в группе уже сегодня, но такая вероятность сохраняется", - добавил тренер сборной России.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Великобритании в четверг.