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СМИ: клуб НБА "Хьюстон" будет продан миллиардеру из Техаса

Спорт
5 сентября, 17:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, сентября. /ТАСС

По данным газеты Houston Cronical, стоимость сделки превысит $2 млрд

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Тилман Фертитта

Тилман Фертитта

© AP Photo/Wayne Parry

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" будет продан владельцу сети ресторанов в Техасе миллиардеру Тилману Фертитте. Об этом сообщает телекомпания KRIV-TV.

По данным газеты Houston Cronical, стоимость сделки превысит $2 млрд. Официально о сделке может быть объявлено во вторник.

Лесли Александер, владеющий клубом с 1993 года, выставил его на продажу в июле. Журнал Forbes оценивает клуб в $1,65 млрд.

60-летний Фертита является председателем правления и генеральным директором компании Landry's Inc., а также владельцем Golden Nugget Casinos.

Клуб, первоначально называвшийся "Сан-Диего Рокетс", был основан в 1967 году в Сан-Диего, а в 1971 году он был переведен в Хьюстон. Он выступает в Западной конференции НБА, его домашняя арена - Toyota Center в центре Хьюстона.

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