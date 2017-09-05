Газизов: "Зенит" не обращался в "Уфу" в связи с переносом матча 10-го тура РФПЛ

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Санкт-петербургский "Зенит" не обращался в "Уфу" в просьбой перенести дату проведения матча 10-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
Во вторник "Зенит" объявил о временном прекращении продажи билетов на матч с "Уфой" в связи с возможным переносом даты встречи. Изначально игра должна была пройти 17 сентября в Санкт-Петербурге.
"Если "Зенит" попросит нас о переносе даты матча, то мы его рассмотрим. Мы всегда готовы рассмотреть пожелания партнеров. Но к нам пока по этому вопросу никто не обращался", - сказал Газизов.
14 сентября "Зенит" в гостях встретится с македонским "Вардаром" на групповом этапе Лиги Европы.
Также были перенесены два матча 10-го тура. Встречу между "Тосно" и "Спартаком" перенесли с 16 сентября (начало - 14:00 мск) на 17 сентября (13:00). Также игра между "СКА- Хабаровском" и грозненским "Ахматом" пройдет 17 сентября (11:00), тогда как изначально матч должен был быть сыгран днем ранее (11:30).