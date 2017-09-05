Все пусковые работы на "Екатеринбург-Арене" будут выполнены в срок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Все пусковые работы на "Екатеринбург-Арене" будут выполнены в запланированные сроки. Об этом журналистам сообщил Михаил Ходоровский, генеральный директор группы "Синара", в которую входит генеральный подрядчик реконструкции арены холдинг "Синара-Девелопмент", Михаил Ходоровский.

Во вторник Екатеринбург с деловым визитом, связанным с подготовкой города к чемпионату мира, посетила делегация во главе с председателем оргкомитета "Россия-2018" Виталием Мутко. Вице-премьер РФ оценил готовность арены как очень высокую.

"Приятно слышать слова о готовности нашего основного объекта - стадиона. Но мы не собираемся расслабляться, впереди самый главный период - пусковой. У нас существует абсолютное понимание того, как действовать, в какие сроки это должно быть сделано. А также понимание того, что мы в эти сроки укладываемся", - сказал Ходоровский.

"Этого бы не случилось, если бы у нас не сложились столь профессиональные и конструктивные отношения с областными и городскими властями, а также с оргкомитетом и Министерством спорта", - добавил он.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года.

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