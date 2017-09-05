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Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе

Спорт
5 сентября, 18:26 дата обновления: 5 сентября, 18:29 UTC+3 ТАСС

Вторым Анкур Митталь из Индии, третьим - китаец Ху Биньюань

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Виталий Фокеев

Виталий Фокеев

© EPA/SERGEY DOLZHENKO, архив

ТАСС, 5 сентября. Россиянин Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

В финале россиянин набрал 68 очков, вторым стал Анкур Митталь из Индии (66), третьим - китаец Ху Биньюань (50).

Ранее Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2-1-1), третьей идет сборная России (1-2-1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.

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Россияне завоевали бронзу на ЧМ по стендовой стрельбе в командном турнире в дабл-трапе

Тренер: чемпионат мира по стендовой стрельбе в Подмосковье организован на пять баллов

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