Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе

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ТАСС, 5 сентября. Россиянин Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.
В финале россиянин набрал 68 очков, вторым стал Анкур Митталь из Индии (66), третьим - китаец Ху Биньюань (50).
Ранее Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе.
В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2-1-1), третьей идет сборная России (1-2-1).
Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.