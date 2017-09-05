Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе

ТАСС, 5 сентября. Россиянин Виталий Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Соревнования проходят в подмосковном Дмитрове.

В финале россиянин набрал 68 очков, вторым стал Анкур Митталь из Индии (66), третьим - китаец Ху Биньюань (50).

Ранее Фокеев, Артем Некрасов и Василий Мосин завоевали бронзу в командных соревнованиях в дабл-трапе.

В общекомандном зачете лидирует сборная Италии, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали. Второе место занимает команда Австралии (2-1-1), третьей идет сборная России (1-2-1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.