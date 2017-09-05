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Песков: Путин встретится с Инфантино в Москве 9 сентября

Спорт
5 сентября, 18:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

9 сентября в Москве пройдет церемония старта тура главного трофея чемпионата мира 2018 года

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Владимир Путин и Джанни Инфантино

Владимир Путин и Джанни Инфантино

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 9 сентября встретится с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Москве, где пройдет церемония старта тура главного трофея чемпионата мира 2018 года.

"Инфантино будет там (на стадионе "Лужники") тоже находиться, насколько я знаю, поэтому, безусловно, они встретятся", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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