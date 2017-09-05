Глава ЕСА Аньелли предложил сократить "окна" на матчи сборных до двух в год

ВЭФ-2017. "Нулевой" день. ОнлайнЭкономика и бизнес 5 сентября, 19:22
Минобрнауки утвердило состав общественного совета при министерствеНаука 5 сентября, 19:10
Фрум выиграл 16-й этап веломногодневки "Вуэльта", Закарин - четвертыйСпорт 5 сентября, 19:07
Мечтать вредно: почему Трамп отменил программу выборочной защиты нелегалов от депортацииМеждународная панорама 5 сентября, 18:55
Киев готов обсуждать предлагаемую РФ резолюцию СБ ООН по миротворцам в ДонбассеМеждународная панорама 5 сентября, 18:52
Ганус: сентябрьский аудит WADA может закрыть еще ряд критериев, предъявляемых к РУСАДАСпорт 5 сентября, 18:44
Песков: Путин встретится с Инфантино в Москве 9 сентябряСпорт 5 сентября, 18:34
Россиянин Фокеев стал чемпионом мира по стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 5 сентября, 18:26
Исследование: Первый канал удержал аудиторию "Пусть говорят" после ухода МалаховаОбщество 5 сентября, 18:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 сентября. Новый председатель Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли предложил сократить количество "окон" в календаре европейских футбольных чемпионатов под матчи сборных до двух в год. Его слова приводит агентство Reuters.
Во вторник стало известно, что Карл-Хайнц Румменигге покинул пост председателя ECA, его сменил Аньелли. В 2017 году в календаре предусмотрены 10 международных дат.
"Такая проблема существует для нас и большинства команд, у которых есть зарубежные игроки. Особенно это проявляется осенью, когда они летают три или четыре раза в Бразилию, Аргентину, Уругвай и в другие места", - сказал Аньелли.
При этом Аньелли добавил, что понимает тот факт, что международные матчи являются значительной частью дохода для многих небольших национальных федераций. "Мы должны обсудить с ФИФА, УЕФА и лигами такой вариант и найти решение, которые будут отвечать потребностям всех нас", - добавил он.
Румменигге являлся председателем ЕСА с момента создания организации - 21 января 2008 года, трижды переизбиравшись на эту должность. ECA является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы клубов на европейском уровне. ЕСА определяет своей целью создание новой, более демократической модели управления, которая отражала бы ведущую роль клубов в футболе.