Глава ЕСА Аньелли предложил сократить "окна" на матчи сборных до двух в год

ТАСС, 5 сентября. Новый председатель Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли предложил сократить количество "окон" в календаре европейских футбольных чемпионатов под матчи сборных до двух в год. Его слова приводит агентство Reuters.

Во вторник стало известно, что Карл-Хайнц Румменигге покинул пост председателя ECA, его сменил Аньелли. В 2017 году в календаре предусмотрены 10 международных дат.

"Такая проблема существует для нас и большинства команд, у которых есть зарубежные игроки. Особенно это проявляется осенью, когда они летают три или четыре раза в Бразилию, Аргентину, Уругвай и в другие места", - сказал Аньелли.

При этом Аньелли добавил, что понимает тот факт, что международные матчи являются значительной частью дохода для многих небольших национальных федераций. "Мы должны обсудить с ФИФА, УЕФА и лигами такой вариант и найти решение, которые будут отвечать потребностям всех нас", - добавил он.

Румменигге являлся председателем ЕСА с момента создания организации - 21 января 2008 года, трижды переизбиравшись на эту должность. ECA является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы клубов на европейском уровне. ЕСА определяет своей целью создание новой, более демократической модели управления, которая отражала бы ведущую роль клубов в футболе.