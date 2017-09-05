Ганус: сентябрьский аудит WADA может закрыть еще ряд критериев, предъявляемых к РУСАДА

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Грядущий визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), может снять с повестки еще ряд критериев, от выполнения которых зависит возвращение РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"За последнюю неделю нами были выполнены два важных критерия WADA, - напомнил Ганус. - Во-первых, был выбран профессиональный независимый генеральный директор РУСАДА. Во-вторых, наблюдательный совет нашей организации утвердил состав нового комитета по выдаче разрешений на терапевтическое использование, что позволит этому важному структурному подразделению РУСАДА полноценно функционировать".

"Остаются незакрытыми еще несколько критериев, - продолжил собеседник агентства. - То, что касается публичного признания результатов расследования комиссии Макларена и открытия дверей закрытой антидопинговой лаборатории, то по этим пунктам было сказано уже немало, и добавить нечего. Могу только добавить, что вся работа впереди. По части выполнения ряда критериев ощутим серьезный прогресс, который может быть отмечен аудиторами".

Генеральный директор РУСАДА подчеркнул, что главной задачей агентства является защита "чистого" спорта в России и возвращение отечественных спортсменов на международные соревнования, возвращение веры в идеалы спорта. "РУСАДА полна решимости вести системную, бескомпромиссную борьбу с допингом во всех его проявлениях, выстроить независимую антидопинговую организацию на всей территории России, которая будет соответствовать всем требованиям WADA", - заявил Ганус.

Ганус предположил, что после сентябрьского аудита список критериев сократится. "Во-первых, мы надеемся, что после получения аудиторами всех соответствующих документов будет закрыт вопрос о полной бюджетной автономии РУСАДА, - заявил генеральный директор РУСАДА. - Далее, дисциплинарный апелляционный комитет работает продуктивно и с полной загрузкой, что также должно быть отмечено нашими проверяющими из-за рубежа. Третий критерий, связанный с полной поддержкой развития образовательных антидопинговых программ, нами выполняется и мы имеем большие планы на будущее".

"РУСАДА до ноября может выполнить и другие критерии соответствия кодексу WADA"

Собеседник агентства считает, что в оставшееся до ноябрьского заседания совета учредителей WADA время будут выполнены и другие критерии.

"Совсем скоро сотрудники комитета по выдаче разрешений на терапевтическое использование препаратов, содержащих запрещенные вещества, пройдут обучение у сотрудников Британского антидопингового агентства, - отметил генеральный директор РУСАДА. - Вплоть до конца года мы будем интенсивно набирать и обучать сотрудников в другие подразделения РУСАДА, мы усиливаем направление планирования и забора проб, выводим количество инспекторов на качественно новый уровень, активно развиваем направление расследований. Не будет проблем и с выполнением еще одного критерия, касаемого оплаты расходов двух независимых экспертов. Как вы знаете, была изначально достигнута договоренность об их работе у нас до апреля 2018 года, и этот документ был скреплен определенными финансовыми гарантиями".

"Но еще раз повторюсь - вся работа еще впереди, мы будем работать со всеми спортивными организациями России, мы будем работать с каждым спортсменом в течение всего его спортивного жизненного цикла. Мы настроены на реальную работу и приглашаем к ней все заинтересованные стороны. Российский спорт должен быть свободен от допинга", - подытожил Ганус.