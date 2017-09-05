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Объявлен предварительный состав сборной РФ по спортивной гимнастике на ЧМ-2017

Спорт
5 сентября, 19:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Турнир пройдет в Монреале со 2 по 8 октября

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МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренерский штаб сборной России по спортивной гимнастике назвал предварительный состав на чемпионат мира 2017 года. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

В многоборье у мужчин должны выступить Давид Белявский и Никита Нагорный, в вольных упражнениях сборную России будет представлять Артур Далалоян, на кольцах - Денис Аблязин, на брусьях - Сергей Ельцов, на перекладине - Никита Игнатьев.

У женщин в многоборье за сборную России выступят Ангелина Мельникова и Елена Еремина, в опорном прыжке - Мария Пасека, на брусьях и на бревне - Анастасия Ильянкова.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в канадском Монреале со 2 по 8 октября.

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