Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев в октябре завершит карьеру

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ДМИТРОВ /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в дабл-трапе россиянин Виталий Фокеев завершит карьеру в октябре после финала Кубка мира в Нью-Дели. Об этом он сообщил журналистам.
Во вторник Фокеев завоевал золото чемпионата мира, который проходит в подмосковном Дмитрове, в дисциплине дабл- трап, второе место занял индиец Анкур Митталь, бронзовым призером стал китаец Ху Биньюань. В предыдущий раз россиянин становился чемпионом мира в 2006 году. Кроме двух золотых медалей чемпионатов мира в его активе две бронзы. Также он становился чемпионом Европейских игр 2015 года и серебряным призером чемпионата Европы - 2007.
"Мне уже 43 года, дабл-трап больше не входит в олимпийскую программу, так что мне больше нечем пополнять свой запас наград. Чемпионат мира и Европейские игры у меня уже есть. Пора подумать о воспитании детей и молодежи. Скорее всего, стану тренером", - сказал Фокеев.
"На душе счастье и спокойствие, во время финала не нервничал, но при промахах сильно злился. В целом был сконцентрирован и максимально нацелен на борьбу. Никакого расслабления, когда выбыл китаец, не было, серебро меня не устраивало, я хотел "задушить" индийца и выиграть. Когда у нас с индийцем был равный счет (62:62), я сказал себе, что все начинается сначала, Митталь мощно начал в финале, но в концовке растерялся и "поплыл", и за счет этого я сумел его обойти", - добавил россиянин.
Финал Кубка мира пройдет в Нью-Дели 23-30 октября.
Дабл-трап уже не является олимпийской дисциплиной. По итогам реформы Международного олимпийского комитета, прошедшей в июне 2017 года, дабл-трап, а также еще две стрелковые дисциплины были исключены из олимпийской программы Игр-2020 в Токио в пользу смешанных видов программы.