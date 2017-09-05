Молодежная сборная России по футболу победила команду Гибралтара в матче отбора ЧЕ

ТУЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Гибралтара со счетом 3:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2019. Матч проходил в Туле.

В составе сборной России отличились Илья Зуев (44-я минута), Аяз Гулиев (71) и Федор Чалов (89).

Сборная России лидирует в седьмой группе с четырьмя очками после двух матчей. Ранее россияне сыграли вничью с командой Армении (0:0), которая занимает второе место (4). Сборная Гибралтара идет на последнем месте, не набрав ни одного очка.

Следующий матч россияне проведут 6 октября с командой Австрии.

Победители групп выходят на чемпионат Европы напрямую, сборные, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи. Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году.