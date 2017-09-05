Бушманов: победа над командой Гибралтара была важна для молодежной сборной России

ТУЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Победа над молодежной командой Гибралтара была важна для сборной России по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил старший тренер российской команды Евгений Бушманов.

Во вторник молодежная сборная России во втором матче отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года на своем поле обыграла команду Гибралтара со счетом 3:0. Встреча прошла на Центральном стадионе Тулы.

"Хотел бы поблагодарить тульских болельщиков, которые пришли нас поддержать, нам очень приятно играть в такой атмосфере. Важно, что мы одержали победу, набрали три очка и двигаемся дальше. В таких матчах важно забить быстрый гол, иначе потом с каждой минутой будет все сложнее. Рады, что все-таки удалось забить в первом тайме, в перерыве поговорили с ребятами, сказал, что надо успокоиться, просто играть и получать удовольствие", - сказал Бушманов.

"Ребята хотят играть и выигрывать. Но игры в клубе и сборной - это разные вещи, потому что тот же Федя Чалов [автор третьего гола] играет в ЦСКА, и это здорово, но там с него спрос другой, поcкольку есть более опытные футболисты, которые берут игру на себя. У нас же каждый в равных условиях, поэтому и ответственность другая. Но я доволен их настроем, никогда не надо дополнительно настраивать", - заявил тренер.

После первого матча турнира против команды Армении вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил недовольство игрой сборной России. Та встреча, прошедшая 31 августа на "РЖД-Арене" в Москве, завершилась со счетом 0:0. "Я нормально воспринял критику, это нормальная ситуация, мы тоже были недовольны результатом первого матча, потому что недобрали там два очка. Но не могу сказать, что эта критика как-то повлияла на подготовку к сегодняшней игре", - отметил Бушманов.

После матча с командой Гибралтара россияне поднялись на первое место в турнирной таблице группы 7 отборочного раунда чемпионата Европы, набрав четыре очка. Следующий матч отборочного этапа чемпионата Европы сборная России проведет 6 октября против команды Австрии. Встреча состоится на "Открытие-Арене" в Москве.