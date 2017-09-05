Бушманов: РФС будет учитывать проведение игр молодежной сборной России в регионах страны

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ТУЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный союза (РФС) обязательно будет учитывать тот факт, чтобы проводить домашние матчи молодежной сборной России не только в Москве, но и в регионах страны. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер российской команды Евгений Бушманов.
Во вторник молодежная сборная России во втором матче отборочного раунда чемпионата Европы 2019 года на своем поле обыграла команду Гибралтара со счетом 3:0. Встреча прошла на Центральном стадионе Тулы.
"Ближайшие домашние матчи уже расписаны, а следующие будут только осенью будущего года. Но мы обязательно будем учитывать тот факт, чтобы играть не только в Москве", - сказал Бушманов.
После матча с командой Гибралтара россияне поднялись на первое место в турнирной таблице группы 7 отборочного раунда чемпионата Европы, набрав четыре очка. Следующий матч отборочного этапа чемпионата Европы сборная России проведет 6 октября против команды Австрии. Встреча состоится на "Открытие-Арене" в Москве.