Григоренко: ЦСКА может по игре конкурировать с командами НХЛ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Игроки ЦСКА по игре могут конкурировать с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал журналистам нападающий армейцев Михаил Григоренко.

Форвард в течение пяти лет выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо".

"Конечно, в отдельно взятой игре с командой НХЛ любой соперник может зацепиться. Все-таки ЦСКА немного по силе уступает командам НХЛ", - сказал Григоренко.

Во вторник ЦСКА разгромил "Югру" в домашнем матче со счетом 5:0, Григоренко стал автором одной из шайб. В следующей игре 8 сентября армейцы примут московское "Динамо".

"Спасибо зрителям, что приходят. Надеюсь, на игру с "Динамо" будет больше болельщиков, все-таки это московское дерби", - отметил он.