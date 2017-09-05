Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Григоренко: ЦСКА может по игре конкурировать с командами НХЛ

Спорт
5 сентября, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Форвард армейцев в течение пяти лет выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Григоренко (слева)

Михаил Григоренко (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Игроки ЦСКА по игре могут конкурировать с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал журналистам нападающий армейцев Михаил Григоренко.

Форвард в течение пяти лет выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо".

"Конечно, в отдельно взятой игре с командой НХЛ любой соперник может зацепиться. Все-таки ЦСКА немного по силе уступает командам НХЛ", - сказал Григоренко.

Во вторник ЦСКА разгромил "Югру" в домашнем матче со счетом 5:0, Григоренко стал автором одной из шайб. В следующей игре 8 сентября армейцы примут московское "Динамо".

"Спасибо зрителям, что приходят. Надеюсь, на игру с "Динамо" будет больше болельщиков, все-таки это московское дерби", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DPA: Меркель на предвыборном митинге закидали помидорами
2
Госдолг Украины превысил $76 млрд
3
CNN: Клинтон возложила на Сандерса ответственность за ущерб ее кампании
4
Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК
5
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
6
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
7
Путин поздравил Асада и военных РФ и Сирии с победой в Дейр-эз-Зоре
Темы дня
Новости партнеров
Реклама