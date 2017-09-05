Григоренко: ЦСКА может по игре конкурировать с командами НХЛ

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Игроки ЦСКА по игре могут конкурировать с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал журналистам нападающий армейцев Михаил Григоренко.
Форвард в течение пяти лет выступал в НХЛ за "Баффало" и "Колорадо".
"Конечно, в отдельно взятой игре с командой НХЛ любой соперник может зацепиться. Все-таки ЦСКА немного по силе уступает командам НХЛ", - сказал Григоренко.
Во вторник ЦСКА разгромил "Югру" в домашнем матче со счетом 5:0, Григоренко стал автором одной из шайб. В следующей игре 8 сентября армейцы примут московское "Динамо".
"Спасибо зрителям, что приходят. Надеюсь, на игру с "Динамо" будет больше болельщиков, все-таки это московское дерби", - отметил он.