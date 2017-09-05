Футболист Чалов заявил, что получил награду в виде гола гибралтарцам за свои старания

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ТУЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Нападающий молодежной сборной России по футболу Федор Чалов получил награду в виде гола в ворота команды Гибралтара за свои старания. Об этом он заявил журналистам.
Во вторник молодежная сборная России в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года победила со счетом 3:0 команду Гибралтара. Встреча прошла в Туле. Чалов забил третий гол на 89-й минуте.
"Не удавалось сначала забить, но затем, видимо, за старание меня наградили забитым мячом, этим доволен. При такой поддержке приятно играть, за что хочется сказать большое спасибо болельщикам. В такую погоду пришли за нас поболеть. Можно сказать, что победили благодаря им", - сказал Чалов.
После этой игры сборная России поднялась на первое место в турнирной таблице группы 7 отборочного этапа чемпионата Европы. Следующий матч россияне проведут против австрийцев 6 октября.