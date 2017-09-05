ХК "Югра" расторгнет контракт с американским форвардом Морином

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Югра" расторгнет контракт с американским нападающим Джереми Морином, поскольку тот не оправдал возложенных на него надежд. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Югры" Игорь Захаркин.

Хоккеисты "Югры" проиграли ЦСКА в гостях в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 0:5. Морин в межсезонье подписал с ханты-мансийцами годичное соглашение и провел за "Югру" три матча, не отметившись в них результативностью.

"Американец не оправдал возложенных на него надежд. Его показатели на бумаге смотрятся лучше, чем он выглядит на площадке, - сказал Захаркин. - Думаю, разорвем с ним отношения. В ближайшее время сделаем какие-то перестановки: по игрокам у нас большой лист ожидания, работа в этом направлении ведется".

По словам специалиста, игра у "Югры" в матче с ЦСКА совсем не получилась, особенно в обороне. "Видимо, та усталость, которая накопилась в выездной сессии, дала о себе знать и сыграла решающую роль. При этом не могу упрекнуть ребят в отсутствии храбрости - многие ложились под шайбу даже в проигранных ситуациях", - отметил он.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил игру своих подопечных в атаке. "Забили те, кто долго не мог забить, поэтому такой результат. При полных трибунах (ЛДС ЦСКА посетило на матче 2350 зрителей при вместимости 5,6 тысяч человек, - прим. ТАСС) играть намного приятнее. Думаю, ребята этого заслуживают".

В следующей игре 8 сентября армейцы примут московское "Динамо". "Югра" в этот же день дома сыграет с "Ак Барсом".