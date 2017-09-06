Американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс стали первыми полуфиналистками US Open

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ТАСС, 6 сентября. Американские теннисистки Винус Уильямс и Слоан Стивенс сыграют в первом полуфинале Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн).
37-летняя Уильямс, "посеянная" под девятым номером, обыграла чешку Петру Квитову (13) со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.
24-летняя Стивенс в своем четвертьфинале за 2 часа 31 минуту победила латвийку Анастасию Севастову (16) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:4).
Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.