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Гомельский: выход сборной России по баскетболу в полуфинал ЧЕ будет успехом

Спорт
6 сентября, 6:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Каменских

Телекомментатор считает, что команда способна бороться за самые высокие места на Евробаскете

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Выход сборной России по баскетболу в полуфинал чемпионат Европы станет для команды большим успехом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, телекомментатор Владимир Гомельский.

"По-хорошему, у сборной России на этом турнире нет предела, - сказал Гомельский. - Команда хорошо настроена и собирается бороться за высокие места. Я считаю, что для этого состава сборной выход в полуфинал турнира будет большим успехом, как и любые медали. А в отдельном матче может произойти все что угодно, это баскетбол, и это спорт".

Во вторник российская команда проиграла сборной Латвии со счетом 69:84. После четырех матчей сборная России с семью очками занимает третье место в группе, лидируют латвийцы. Следующий матч россияне проведут в четверг против команды Великобритании.

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