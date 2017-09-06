Гомельский: выход сборной России по баскетболу в полуфинал ЧЕ будет успехом

Мун Чжэ Ин: Южная Корея - один из лучших партнеров РФ для развития Дальнего ВостокаМеждународная панорама 6 сентября, 7:10
Пятиборец Александр Лесун заявил, что хотел бы готовиться к ОИ-2020 на Дальнем ВостокеСпорт 6 сентября, 7:01
Абэ на переговорах с Путиным хочет добиться прогресса в заключении мирного договораМеждународная панорама 6 сентября, 6:38
Глава Минэнерго РФ назвал электромобили будущим автотранспортаЭкономика и бизнес 6 сентября, 6:24
Губернатор Калифорнии готов помочь получить визы США студентам из РоссииМеждународная панорама 6 сентября, 5:53
Новак допустил изменение квот по сокращению добычи в рамках сделки с ОПЕК+Экономика и бизнес 6 сентября, 5:40
Минобороны РФ: сирийская армия захватила крупный укрепрайон боевиков в Дейр-эз-ЗореАрмия и ОПК 6 сентября, 5:35
Американки Винус Уильямс и Слоан Стивенс стали первыми полуфиналистками US OpenСпорт 6 сентября, 5:06
"Ъ": Роскомнадзор измерил качество услуг мобильной связи в МосквеЭкономика и бизнес 6 сентября, 4:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Выход сборной России по баскетболу в полуфинал чемпионат Европы станет для команды большим успехом. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России, телекомментатор Владимир Гомельский.
"По-хорошему, у сборной России на этом турнире нет предела, - сказал Гомельский. - Команда хорошо настроена и собирается бороться за высокие места. Я считаю, что для этого состава сборной выход в полуфинал турнира будет большим успехом, как и любые медали. А в отдельном матче может произойти все что угодно, это баскетбол, и это спорт".
Во вторник российская команда проиграла сборной Латвии со счетом 69:84. После четырех матчей сборная России с семью очками занимает третье место в группе, лидируют латвийцы. Следующий матч россияне проведут в четверг против команды Великобритании.