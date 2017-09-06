Сборные Мексики и Коста-Рики сыграли вничью в квалификации ЧМ-2018

ТАСС, 6 сентября. Сборная Мексики в гостях сыграла вничью с командой Коста-Рики со счетом 1:1 в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).

В составе хозяев гол забил Маркос Уренья (82-я минута), автогол на счету игрока сборной Коста-Рики Кристиана Гамбоа (42).

В параллельном матче команда Панамы на своем поле победила сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.

Турнирное положение: Мексика - 18 очков, Коста-Рика - 15, Панама - 10, США - 9, Гондурас - 9, Тринидад и Тобаго - 3.

Отборочный турнир ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую, еще одна команда - по итогам стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации. На данный момент путевку на мировое первенство из зоны КОНКАКАФ завоевала только сборная Мексики.