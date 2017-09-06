Колобков: в первом поражении российских баскетболистов на ЧЕ нет ничего страшного

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков пожелал российским баскетболистам сделать выводы после первого поражения на чемпионате Европы и стать сильнее в дальнейших матчах. Об этом Колобков рассказал ТАСС.

Во вторник сборная России потерпела на турнире первое поражение, уступив команде Латвии - 69:84. До этого россияне обыграли сборные Турции, Сербии и Бельгии.

"Ничего страшного, без поражений нет побед, - отметил Колобков. - Сейчас нужно сделать выводы, стать сильнее и идти дальше. Желаю ребятам восстановления и удачи в дальнейших матчах".

В заключительной встрече группового этапа сборная России сыграет с командой Великобритании, матч пройдет 7 сентября.