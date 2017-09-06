Капранова: Спартакиада учащихся позволила просмотреть ближайший резерв

ТАСС, 6 сентября. Главная цель Спартакиады учащихся России - просмотр спортивного резерва - была реализована. Такое мнение ТАСС высказала главный судья восьмой летней Спартакиады учащихся России и десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

"Спартакиада прошла на высоком уровне, удалось многое, - сказала Капранова. - Но главное, что основная идея Спартакиады - просмотр спортивного резерва - была реализована. Дети выступали, общались друг с другом, были и радость побед, и слезы поражений. Организаторы проделали большую работу, чтобы все прошло успешно, в том числе открытие и закрытие Спартакиады".

Главный судья Спартакиады поздравила сборную Москвы с победой в общекомандном зачете и отметила, что сейчас лучшие кадры по подготовке спортивного резерва сосредоточены именно в столице. "Все регионы должны стремиться к такому же высокому уровню поддержки спортсменов, как в Москве", - добавила Капранова.

По ее мнению, спорных ситуаций на Спартакиаде было немного. "У нас возникали небольшие проблемы, но мы быстро с ними справились, - сказала Капранова. - Все спорные ситуации были решены в пользу спортсменов. Ни один спортсмен не был обижен".

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в 11 регионах страны. В них приняли участие спортсмены из 83 субъектов Российской Федерации, в том числе впервые - представители Севастополя и Республики Крым. Победителем общекомандного зачета стала сборная Москвы. Второе место заняла команда Санкт- Петербурга, третье - сборная Московской области.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.