Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Зиновьев покинет хоккейный клуб

ТАСС, 6 сентября. Генеральный директор новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" Сергей Зиновьев покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также клуб покинет тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком.

"Попечительский совет ассоциации "Новокузнецкий хоккейный клуб "Металлург" выражает благодарность Сергею Олеговичу Зиновьеву и всему тренерскому штабу Вадима Валерьевича Шахрайчука за проделанную работу по формированию и подготовке команды к сезону, сохранение вектора развития по привлечению в состав "Металлурга" большего числа местных воспитанников и весомый вклад в развитие материально-технической базы клуба", - говорится в сообщении.

Шахрайчук возглавил "Металлург" в середине марта, сменив Сергея Бердникова. Ранее он работал в украинском клубе "Дженералз".

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить из чемпионата "Металлург". После этого клуб заявился в Высшую хоккейную лигу, первый матч в которой проведет 13 сентября против "Южного Урала".