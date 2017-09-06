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Генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Зиновьев покинет хоккейный клуб

Спорт
6 сентября, 9:26 UTC+3 ТАСС

Также из клуба уйдет тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком

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Сергей Зиновьев

Сергей Зиновьев

© Виталий Белоусов/ТАСС

ТАСС, 6 сентября. Генеральный директор новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург" Сергей Зиновьев покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также клуб покинет тренерский штаб во главе с Вадимом Шахрайчуком.

"Попечительский совет ассоциации "Новокузнецкий хоккейный клуб "Металлург" выражает благодарность Сергею Олеговичу Зиновьеву и всему тренерскому штабу Вадима Валерьевича Шахрайчука за проделанную работу по формированию и подготовке команды к сезону, сохранение вектора развития по привлечению в состав "Металлурга" большего числа местных воспитанников и весомый вклад в развитие материально-технической базы клуба", - говорится в сообщении.

Шахрайчук возглавил "Металлург" в середине марта, сменив Сергея Бердникова. Ранее он работал в украинском клубе "Дженералз".

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить из чемпионата "Металлург". После этого клуб заявился в Высшую хоккейную лигу, первый матч в которой проведет 13 сентября против "Южного Урала".

 

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