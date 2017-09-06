Владимир Кличко заявил, что не собирается возобновлять карьеру

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МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко не планирует возобновлять карьеру. Об этом он заявил ТАСС.
"Я не жалею [о том, что завершил карьеру]. Это был правильный шаг. Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Я рад, что принял его", - сказал Кличко.
Также собеседник агентства отметил, что в настоящий момент лучшим боксером супертяжелого веса является англичанин Энтони Джошуа. "Сейчас номер один - это Энтони Джошуа, это понятно. Но конкуренция всегда есть и остается", - сказал боксер.
В начале августа 41-летний Кличко объявил о завершении карьеры. Боксер был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира.
Последним для Кличко стал поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля нынешнего года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.