Владимир Кличко заявил, что не собирается возобновлять карьеру

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко не планирует возобновлять карьеру. Об этом он заявил ТАСС.

"Я не жалею [о том, что завершил карьеру]. Это был правильный шаг. Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Я рад, что принял его", - сказал Кличко.

Также собеседник агентства отметил, что в настоящий момент лучшим боксером супертяжелого веса является англичанин Энтони Джошуа. "Сейчас номер один - это Энтони Джошуа, это понятно. Но конкуренция всегда есть и остается", - сказал боксер.

В начале августа 41-летний Кличко объявил о завершении карьеры. Боксер был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO, 2000-2003, 2008-2015), Международной боксерской федерации (IBF, 2006-2015), Всемирной боксерской ассоциации (WBA, 2011-2015) в супертяжелом весе. В ноябре 2015 года Кличко проиграл британцу Тайсону Фьюри по очкам и потерял три титула чемпиона мира.

Последним для Кличко стал поединок с британцем Энтони Джошуа 29 апреля нынешнего года, в котором он проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. В послужном списке украинца 64 победы (53 нокаутом), пять поражений.