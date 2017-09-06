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Тренер Пранти: сборная Великобритании опасается Шведа в преддверии матча на Евробаскете

Спорт
6 сентября, 11:12 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Матч сборных России и Великобритании пройдет в четверг, начало - 14:30 мск

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Главный тренер сборной Великобритании по баскетболу Джо Пранти

Главный тренер сборной Великобритании по баскетболу Джо Пранти

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Великобритании опасается российского защитника Алексея Шведа в матче заключительного тура чемпионата Европы по баскетболу против команды России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер британской сборной Джо Пранти.

Ранее сборная России обеспечила себе выход в плей-офф, команда Великобритании, проигравшая все четыре матча в группе, лишилась шансов на выход в следующий раунд.

"Швед - очень опасный игрок. Все видят, на что он способен на этом турнире. Он генерирует атаки сборной, делает сложнейшие решающие броски, - сказал Пранти. - У сборной России есть Тимофей Мозгов - с его габаритами и опытом игры в НБА. Можно продолжать и продолжать перечислять достоинства российской сборной".

"Мы знаем, что сборная России является тяжелым соперником, и на что она способна", - добавил тренер британской сборной.

Матч сборных России и Великобритании пройдет в четверг, начало - 14:30 мск.

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