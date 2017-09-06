Оганесян проведет переговоры с возможными новыми владельцами ФК "Арарат" в четверг

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бывший президент футбольного клуба "Арарат" Валерий Оганесян 7 сентября проведет переговоры с потенциальными новыми владельцами клуба. Об этом Оганесян рассказал ТАСС.

На прошлой неделе Оганесян покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. Позже футбольный клуб "Арарат" обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении Валерия Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей.

"Я являюсь стопроцентным учредителем клуба. Не так давно некоторые люди пытались мне "культурно и мягко" объяснить, что я должен подать в отставку. Как только я выехал из страны меня начали обвинять в том, что я украл деньги, но как я могу их украсть у самого себя? Это клуб мой, а не их. В четверг мы проведем переговоры с людьми относительно дальнейшей судьбы клуба", - сказал Оганесян.

"Я вижу два пути: первый - развитие перспективного проекта с большим потенциалом и болельщиками. Для меня важно, чтобы клуб развивался, чтобы не пострадали болельщики. Люди должны договориться со мной, но не странными методами, которые были в нашей стране в 90-х, а иначе ничего не получится", - добавил он.