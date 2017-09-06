Фехтовальщица Егорян восстановилась от травмы и участвует в тренировках сборной России

Проект по строительству экотропы на острове Ольхон на Байкале разработают до конца октябряСибирь 6 сентября, 12:03
"Казаньоргсинтез" отказался от иска к ФК "Рубин" о споре по КанунниковуСпорт 6 сентября, 11:57
Путин на заседании президиума Госсовета на ВЭФ-2017. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 6 сентября, 11:54
Жеребьевка раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018 состоится 17 октябряСпорт 6 сентября, 11:46
Путин пообещал принять меры за неисполнение программ по развитию Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 6 сентября, 11:45
Путин: "дальневосточный гектар" нужно распространить на соотечественников за рубежомЭкономика и бизнес 6 сентября, 11:42
Нацпарк "Русская Арктика" посетило на 20% больше туристов, чем годом ранееОбщество 6 сентября, 11:35
Москалькова предложила создать единую базу данных омбудсменов Европы и АзииОбщество 6 сентября, 11:34
Додон приостановил решение правительства отправить военных на учения НАТОМеждународная панорама 6 сентября, 11:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидер сборной России по фехтованию Яна Егорян полностью восстановилась от последствий травмы и принимает участие в тренировочном сборе национальной команды. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
Егорян получила травму пальца ноги в начале июня, но приняла участие в чемпионате Европы и чемпионате мира. На европейском первенстве 23-летняя спортсменка завоевала серебро в командных соревнованиях саблисток, на чемпионате мира она проиграла на стадии 1/8 финала в личных соревнованиях.
"Я полностью восстановилась от травмы, - сказала Егорян. - Сейчас мы находимся в Греции, где проходит восстановительный сбор, мы тренируемся и вкатываемся в новый сезон. Все начинается для меня заново, потому что из- за травмы я фактически не тренировалась перед чемпионатом мира, а после турнира был месяц отдыха, поэтому моя физическая форма нулевая. Этот сбор как раз и нужен, чтобы мы набрали форму, начали втягиваться, чтобы над тактикой работать уже дома".
"Сбор у нас будет до 13 сентября, мы прилетаем в Москву и буквально через шесть-семь дней уезжаем на сбор на "Озеро Круглое", где пройдет "Турнир сильнейших", я смогу в нем принять участие", - добавила спортсменка.
Егорян является двукратной чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в личном и командном первенстве саблисток.