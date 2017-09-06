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"Казаньоргсинтез" отказался от иска к ФК "Рубин" о споре по Канунникову

Спорт
6 сентября, 11:57 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, сентября. /ТАСС

Ранее спонсор клуба "Казаньоргсинтез" обратился в суд с иском к "Рубину" и Канунникову с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора футболиста

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Нападающий "Рубина" Максим Канунников

Нападающий "Рубина" Максим Канунников

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Казаньоргсинтез" отказалась от иска к клубу Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) "Рубин" о споре по трудовому договору нападающего команды Максима Канунникова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Авиастроительного районного суда Казани, где рассматривалось дело.

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"Казаньоргсинтез" отказался от иска, мотивировав это отсутствием интереса", - сказали в пресс-службе.

Ранее спонсор клуба "Казаньоргсинтез" обратился в суд с иском к "Рубину" и Канунникову с требованием признать недействительными условия, оговоренные в приложении трудового договора. 2 августа Авиастроительный районный суд Казани снял запрет с казанского клуба на продажу Канунникова и расторжение с ним контракта.

Суть иска заключалась в том, что спонсор может недополучить компенсацию в размере €5 млн в случае перехода Канунникова в другой клуб. В связи с этим судом было удовлетворено заявление о принятии обеспечительных мер, согласно которым "Рубину" запрещено увольнять игрока и выдавать ему на руки трудовую книжку. По словам адвоката, который представляет интересы Канунникова, сумма отступных в контракте указана в размере €1 млн.

Канунников выступает за "Рубин" с 2014 года, он провел 94 игры за команду и забил 20 мячей.

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