Мата: Моуринью будет отдавать 1% зарплаты на благотворительность

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ТАСС, 6 сентября. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намерен отдавать 1% заработной платы на благотворительность. Об этом рассказал полузащитник клуба Хуан Мата, чьи слова приводит The Telegraph.
"Некоторые мои партнеры по команде готовы отдавать деньги на благотворительность, - сказал Мата. - Моуринью также присоединится к нам".
2 сентября португальский тренер принял участие в благотворительном матче, выйдя на поле в качестве вратаря. Основное время встречи завершилось вничью - 1:1, Моуринью реализовал послематчевый пенальти, но его команда проиграла.
В августе Мата объявил, что будет жертвовать один процент от заработной платы на благотворительность.