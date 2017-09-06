Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Призер ЧМ-2014 гимнастка Сосницкая может сменить гражданство и выступать за Грузию

Спорт
6 сентября, 12:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам вице-президента Национальной федерации гимнастики Грузии, спортсменка в настоящее время находится в раздумьях по поводу смены гражданства, а федерация никак не вмешивается в данный процесс

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алла Сосницкая

Алла Сосницкая

©  EPA/FRANCIS R. MALASIG

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бронзовый призер чемпионата мира по спортивной гимнастике 2014 года в командном первенстве россиянка Алла Сосницкая в настоящее время рассматривает возможность смены спортивного гражданства и выступления за сборную Грузии. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия.

В активе 20-летней Сосницкой есть также бронза командных соревнований чемпионата Европы 2014 года.

Смотрите также

Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой

Объявлен предварительный состав сборной РФ по спортивной гимнастике на ЧМ-2017

Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в медальном зачете на ЧЕ-2017

"Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии еще на турнире в Батуми, - заметил Гамсахурдия. - Но ни о каком свершившемся переходе пока речи не идет. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях. Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии".

Собеседник ТАСС заметил, что в середине октября в Тбилиси пройдет представительный гимнастический турнир. "Думаю, что к началу этого турнира у нас будет четкое понимание, станет ли Алла выступать за сборную Грузии, или нет", - подытожил Гамсахурдия.

В 2016 году Сосницкая входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате страны который проходил в Казани, она заняла пятое место в опорном прыжке. В августовском Кубке России спортсменка участия не принимала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
2
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
3
NYT: CNN реорганизовала отдел расследований из-за скандальной публикации о России
4
Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в ближайшие двое суток в Омской области
5
Источник: послы ЕС согласовали продление на полгода черного списка для России
6
Сечин: в деле Улюкаева не о чем говорить, было преступление
7
МИД Польши заявил, что будет рассматривать вопрос о требовании репараций с России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама