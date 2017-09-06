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Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу Сосницкой

Спорт
6 сентября, 12:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В активе 20-летней Сосницкой есть также бронза командного первенства чемпионата Европы 2014 года

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация спортивной гимнастики России не будет препятствовать переходу спортсменки Аллы Сосницкой в сборную Грузии. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

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Ранее вице-президент Национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдия сообщил ТАСС, что бронзовый призер ЧМ-2014 в командном первенстве Сосницкая в настоящее время рассматривает возможность продолжения своей спортивной карьеры в составе сборной Грузии.

"Мы не возражаем против выступлений Сосницкой за сборную Грузии", - заметила Родионенко.

В активе 20-летней Сосницкой есть также бронза командного первенства чемпионата Европы 2014 года. В 2016 году гимнастка входила в основной состав сборной России. На мартовском чемпионате России, который проходил в Казани, Сосницкая заняла пятое место в опорном прыжке. В августовском Кубке России спортсменка участия не принимала.

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