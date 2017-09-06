Баскетболисты сборной России встретились с болельщиками на ЧЕ в Стамбуле

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СТАМБУЛ /Турция/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по баскетболу провела встречу с болельщиками, приехавшими на чемпионат Европы в Стамбул, передает корреспондент ТАСС с места событий.
На встречу, которая состоялась в холле отеля, где проживает национальная команда, пришли более 60 болельщиков. Они размахивали российскими флагами, пели песни и скандировали речевки в честь баскетболистов сборной России.
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко признался, что поддержка фанатов очень важна для национальной команды. "Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приехали в Стамбул. Их не так много, но игроки слышат и видят поддержку во время матчей, - сказал Кириленко. - Это очень важно для сборной и, безусловно, воодушевляет и помогает ей на чемпионате Европы".
Игроки сборной провели автограф-сессию и фотографировались с каждым желающим. После встречи с болельщиками команда отправилась на тренировку.
В четверг сборной России предстоит провести заключительный матч группового этапа против команды Великобритании. Россияне одержали три победы в четырех матчах и уже обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.