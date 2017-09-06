Президент УЕФА Чеферин поддержал идею сокращения летнего трансферного окна

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ТАСС, 6 сентября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поддерживает идею сокращения летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Times.
В четверг владельцы 20 клубов английской премьер-лиги будут голосовать по вопросу сокращения трансферного окна, начиная с сезона-2018/19. Для введения новых правил необходимо одобрение 14 клубов из 20. По информации издания, нововведение планируют поддержать владельцы 17 клубов.
"Я знаю, что идут серьезные дискуссии о сокращении летнего трансферного окна в Европе, и мы следим за этим, - сказал Чеферин. - На мой взгляд, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Я считаю, что окно не должно быть слишком долгим, и я поддерживаю его сокращение".
В ведущих европейских чемпионатах трансферный период обычно завершается до 1 сентября. В текущем сезоне к этому моменту было сыграно три тура английского первенства.