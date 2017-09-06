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Генменджер ХК "Адмирал": уровень игры клуба не соответствует его положению в таблице

Спорт
6 сентября, 13:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ильдар Мухометов сообщил, что травмированные игроки команды восстановятся к ближайшему матчу против "Слована" из Братиславы

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Болельщики ХК "Адмирал"

Болельщики ХК "Адмирал"

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Уровень игры владивостокского "Адмирала" в первых матчах сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не соответствует низкому положению команды в турнирной таблице. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов.

На старте сезона КХЛ "Адмирал" провел выездную серию из семи матчей, сумев добиться одной победы - в игре против челябинского "Трактора" (3:2).

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"Уровень игры "Адмирала" не соответствует результату команды на старте сезона и ее положению в турнирной таблице, - считает Мухометов. - Где-то нас подвели индивидуальные ошибки и пока немного хромает реализация. Даже в последнем матче против "Металлурга" (2:4 в гостях) мы имели массу моментов, но не смогли воплотить их в голы. Содержание самой игры команды в пяти матчах выездной серии из семи было хорошим".

"Но мы не опускаем рук, в домашней серии мы покажем другой хоккей, - продолжил собеседник ТАСС. - Хотелось бы заверить болельщиков, что ребята полны решимости и настроены бороться. Призываем поклонников приходить на матчи и поддержать команду. Думаю, мы их не разочаруем".

Также Мухометов сообщил, что травмированные игроки команды восстановятся к ближайшему матчу против "Слована" из Братиславы, который пройдет 11 сентября и откроет первую домашнюю серию матчей "Адмирала" в сезоне-2017/18. "Райт не играл уже после первого матча с "Салаватом Юлаевым", Волченков и Земченок не выходили на лед после матча с "Сочи", Саюстов и Саболич пропустили последнюю игру с магнитогорским "Металлургом". Думаю, что к первой игре домашней серии со "Слованом" все травмированные восстановятся и примут участие в этом матче", - сказал генеральный менеджер "Адмирала".

После семи матчей "Адмирал" замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе три очка.

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