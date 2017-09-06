Москвичи смогут сыграть в видеоигру FIFA 18 с голкипером "Спартака" Артемом Ребровым

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы первыми в России смогут поиграть в футбольный симулятор FIFA 18, премьера видеоигры состоится на Манежной площади в рамках фестиваля "Москва-870. Город, где создается история". Как сообщили в среду в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны", оппонентами гостей фестиваля станут основной голкипер московского "Спартака" Артем Ребров и популярные блогеры- киберспортсмены.

"6 сентября, начиная с 17:00 гости фестиваля смогут первыми сыграть в FIFA 18: российская премьера этой видеоигры состоится в рамках фестиваля "Москва-870". 7 сентября на этой же площадке играем в FIFA c футболистом ФК "Спартак" Артемом Ребровым и популярными блогерами- киберспортсменами", - рассказали в оргкомитете.

Все желающие могут поиграть в FIFA 17 или понаблюдать за игрой с помощью установленных больших экранов на специальной площадке на Манежной площади с 1 по 10 сентября.

Москва отмечает 870-летие 9 и 10 сентября. Мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут на площадках по всему городу с 1 по 10 сентября. Кульминацией праздника станет программа 9 и 10 сентября на Тверской улице, там откроются тематические площадки "Москва покоряет", "Москва строит", "Москва изобретает", "Москва открывает", "Москва созидает" и "Москва ставит рекорды".