Энди Маррей объявил о досрочном завершении сезона

ТАСС, 6 сентября. Британский теннисист Энди Маррей объявил, что не будет выступать до конца 2017 года из-за травмы. Об этом спортсмен написал в своем Facebook.

"Хочу сообщить вам о своей травме и о том, что пропущу остаток сезона, - написал Маррей. - К сожалению, я не смогу выступить на турнирах в Пекине и Шанхае и, скорее всего, в Вене и Париже из-за травмы бедра, которая беспокоит меня последние несколько месяцев. Проконсультировавшись с несколькими ведущими специалистами на прошлой неделе, я со своей командой принял это решение, которое будет лучшим для меня в долгосрочной перспективе".

Британец отметил, что начнет сезон 2018 года на турнире в австралийском Брисбене.

Ранее Маррей снялся с Открытого чемпионата США, заключительного в сезоне турнире серии Большого шлема. Британец занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Маррей является единственным двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. Также британец выигрывал Открытый чемпионат США в 2012 году, Уимблдон в 2013 и 2016 годах.