Гимнастка Александра Солдатова не намерена завершать карьеру

Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"Спорт 6 сентября, 15:20
ЦИК направит Зюганову материалы проверки по жалобе Рашкина на давление на выборах в МосквеПолитика 6 сентября, 15:15
Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 сентября, 15:04
Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего УралаНовости Урала 6 сентября, 15:00
Исполнитель хита Despacito Луис Фонси даст концерт в МосквеКультура 6 сентября, 14:54
Ученые из Красноярска выделили штамм бактерий, способных производить целлюлозуНаука 6 сентября, 14:51
Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 годаСпорт 6 сентября, 14:42
"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 14:39
Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноябряСпорт 6 сентября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2017 года по художественной гимнастике Александра Солдатова, пропустившая из-за проблем со здоровьем мировое первенство в итальянском Пезаро, не намерена завершать спортивную карьеру, так еще не достигла всех поставленных перед собой целей. Об этом гимнастка сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
"Были слухи, что я заканчиваю карьеру и выхожу замуж, отчего, честно говоря, была в ужасе, - сказала Солдатова. - Да, пропущен чемпионат мира, но сейчас со здоровьем все в порядке. Мне еще работать и работать. Цели, которые я поставила в своей спортивной жизни, еще не достигнуты".
Двукратная чемпионка мира Солдатова на европейском первенстве, которое проходило в мае 2017 года в Будапеште, помимо золота в командном турнире выиграла также серебряные медали в упражнениях с обручем и мячом.
"Травма возникла еще перед началом чемпионата Европы, - заметила 19-летняя спортсменка. - После соревнований мы сразу приступили к лечению. Примерно месяц мы держали паузу, а в середине июля начали тренироваться".
"У нас тогда был выбор: или сразу вступать в борьбу, давать организму большие нагрузки, но это плохо бы повлияло на здоровье, - продолжила Солдатова. - Или позволить себе более щадящие тренировки, а дальше смотреть, как пойдет. Мы пошли по второму пути и пропустили чемпионат мира. Зато сейчас здоровье в полном порядке, мы с тренером продолжаем дальше тренироваться".
На предыдущем чемпионате мира, который проходил в сентябре 2015 года в Штутгарте, Солдатова завоевала золото в командном турнире и два серебра в упражнениях с обручем и булавами.