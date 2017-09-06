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Гимнастка Александра Солдатова не намерена завершать карьеру

Спорт
6 сентября, 14:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, сентября. /ТАСС

Спортсменка заявила, что у нее все в порядке со здоровьем

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Александра Солдатова

Александра Солдатова

© Егор Алеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2017 года по художественной гимнастике Александра Солдатова, пропустившая из-за проблем со здоровьем мировое первенство в итальянском Пезаро, не намерена завершать спортивную карьеру, так еще не достигла всех поставленных перед собой целей. Об этом гимнастка сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

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"Были слухи, что я заканчиваю карьеру и выхожу замуж, отчего, честно говоря, была в ужасе, - сказала Солдатова. - Да, пропущен чемпионат мира, но сейчас со здоровьем все в порядке. Мне еще работать и работать. Цели, которые я поставила в своей спортивной жизни, еще не достигнуты".

Двукратная чемпионка мира Солдатова на европейском первенстве, которое проходило в мае 2017 года в Будапеште, помимо золота в командном турнире выиграла также серебряные медали в упражнениях с обручем и мячом.

"Травма возникла еще перед началом чемпионата Европы, - заметила 19-летняя спортсменка. - После соревнований мы сразу приступили к лечению. Примерно месяц мы держали паузу, а в середине июля начали тренироваться".

"У нас тогда был выбор: или сразу вступать в борьбу, давать организму большие нагрузки, но это плохо бы повлияло на здоровье, - продолжила Солдатова. - Или позволить себе более щадящие тренировки, а дальше смотреть, как пойдет. Мы пошли по второму пути и пропустили чемпионат мира. Зато сейчас здоровье в полном порядке, мы с тренером продолжаем дальше тренироваться".

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в сентябре 2015 года в Штутгарте, Солдатова завоевала золото в командном турнире и два серебра в упражнениях с обручем и булавами.

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