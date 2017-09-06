Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноября

ТАСС, 6 сентября. Судебный процесс над бывшим президентом Национального олимпийского комитета Ирландии и бывшим главой Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патриком Хикки по делу о незаконном распространении билетов на соревнования Олимпиады-2016 начнется 29 ноября в Бразилии. Об этом сообщает портал Inside the games.

Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию под залог €400 тыс. и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья.

72-летний ирландец готов давать показания по видеосвязи, он отрицает все обвинения в свой адрес.

Хикки возглавлял НОК Ирландии с 1989 года, являлся президентом ЕОК с 2006 года и членом исполкома МОК с 2012-го.