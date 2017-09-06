"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Профессиональные спортсмены и любители примут участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации" в Екатеринбурге в поддержку проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Дистанция кросса составит 2018 метров, сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России welcome2018.com со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

"В этом году "Кросс нации" пройдет в поддержку проведения в Екатеринбурге в 2018 году чемпионата мира по футболу. Маршрут основной дистанции составит 2018 метров. Послы мирового первенства юные футболисты города и области пробегут дистанцию в символике чемпионата. Отдельные забеги пройдут у клуба любителей бега и среди семей города", - говорится в сообщении.

"Кросс нации" - одно из самых массовых спортивных мероприятий, которое проходит на территории Свердловской области. "На дистанцию вместе с любителями выходят профессиональные спортсмены, участники Олимпийских и Паралимпийских игр, известные люди города. В прошлом году только в Екатеринбурге (в кроссе - прим. ТАСС) участвовали 50,1 тыс. любителей спорта", - сказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"Кросс наций" пройдет в Екатеринбурге 16 сентября. Участие в забеге бесплатное.

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