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Российские волейболистки победили команду Японии в матче Всемирного кубка чемпионов

Спорт
6 сентября, 15:32 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 22:25, 25:18, 25:22, 28:26

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Игрок сборной России Наталья Обмочаева

Игрок сборной России Наталья Обмочаева

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 6 сентября. Женская сборная России по волейболу победила команду Японии во втором матче на Всемирном кубке чемпионов. Турнир проходит в Японии.

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В следующем матче сборная России 8 сентября встретится с командой США. Японки в тот же день сыграют с бразильянками.

Всемирный кубок чемпионов проходит в один этап. Все команды играют друг с другом по круговой системе. Победителем становится сборная, набравшая больше всех очков.

Всемирный кубок чемпионов проводится раз в четыре года в постолимпийский сезон. В нынешнем турнире принимают участие шесть команд: сборные России, Японии, Китая, США, Бразилии и Южной Кореи. Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).

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