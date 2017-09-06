Российские волейболистки победили команду Японии в матче Всемирного кубка чемпионов

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ТАСС, 6 сентября. Женская сборная России по волейболу победила команду Японии во втором матче на Всемирном кубке чемпионов. Турнир проходит в Японии.
Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 22:25, 25:18, 25:22, 28:26.
В следующем матче сборная России 8 сентября встретится с командой США. Японки в тот же день сыграют с бразильянками.
Всемирный кубок чемпионов проходит в один этап. Все команды играют друг с другом по круговой системе. Победителем становится сборная, набравшая больше всех очков.
Всемирный кубок чемпионов проводится раз в четыре года в постолимпийский сезон. В нынешнем турнире принимают участие шесть команд: сборные России, Японии, Китая, США, Бразилии и Южной Кореи. Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).