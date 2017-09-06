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МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России

Спорт
6 сентября, 15:35 дата обновления: 6 сентября, 16:50 UTC+3

Продление отстранения ПКР автоматически сокращает численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх

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Президент МПК Филип Крэйвен

Президент МПК Филип Крэйвен

© EPA/JULIAN STRATENSCHULTE

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), что ставит под сомнение участие российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент МПК Филип Крэйвен.

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"В прошлое воскресенье МПК получил обновленную информацию от главы рабочей группы о прогрессе выполнения критериев, - сказал Крэйвен. - Это уже третье обновление. Рабочая группа отметила, что была впечатлена великолепным прогрессом, сделанным в направлении восстановления антидопинговой системы".

"Восстановление Российского антидопингового агентства и признание выводов Ричарда Макларена - вот два критерия, которые надо еще выполнить. В результате рекомендации рабочей группы было принято решение продлить отстранение ПКР", - заявил Крэйвен.

Решение отказать ПКР в восстановлении членства исполком МПК принял на заседании, которое прошло в столице ОАЭ с 3 по 4 сентября. При вынесении вердикта члены исполкома МПК опирались на представленные ПКР 29 августа документы и материалы по выполнению критериев восстановления членства в организации.

Продление отстранения ПКР автоматически сокращает численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. Под вопрос поставлено само участие национальной команды в Играх в Пхенчхане, которые пройдут в марте следующего года.

Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, которые были представлены месяцем ранее. МПК продлил отстранение ПКР, но разрешил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе в квалификации к Паралимпиаде-2018. Россияне еще могут получить лицензии в четырех видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

Параллели с критериями МОК

18 июля 2016 года независимая комиссия WADA во главе с Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Сам канадский юрист подчеркивал, что данный доклад является промежуточным и расследование необходимо продолжить.

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На основе доклада исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта.

Тем не менее, российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе. Окончательный вердикт об участии российских спортсменов выносила независимая комиссия МОК в составе члена исполкома МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего, руководителя медицинской комиссии МОК Угура Эрденера и главы комиссии атлетов Клаудии Бокель. В итоге критериям, установленным МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387. МПК на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства ПКР в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм в Рио-де-Жанейро.

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