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Спортсмены РФ выступят в отборе Паралимпиады-2018 в нейтральном статусе

Спорт
6 сентября, 15:38 дата обновления: 6 сентября, 16:33 UTC+3

По словам главы МПК Филипа Крэйвена, российские следж-хоккеисты не выступят на Играх, так как пропустили шанс отобраться

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Глава МПК Филип Крэйвен

Глава МПК Филип Крэйвен

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортсмены получили право выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен.

Исполком МПК принял решение о продлении отстранения Паралимпийского комитета России, однако признал значительный прогресс в выполнении дорожной карты по восстановлению членства в международной организации. Крэйвен отметил, что критерием допуска спортсмена будет наличие как минимум двух допинг-тестов, сданных в течение шести месяцев до квалификационных стартов. При этом представители ПКР, Минспорта или любые другие официальные лица не смогут присутствовать на соревнованиях, аккредитации им выданы не будут.

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"Российским спортсменам разрешено выступать как нейтральным атлетам в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта, - сказал он. - Российские пара-хоккеисты не выступят на Играх, они пропустили шанс отобраться. При этом в таких видах, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд они еще могут получить лицензии".

Из-за решения МПК об отстранении ПКР в августе 2016 года российские паралимпийцы в полном составе пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. "Почему мы не использовали эту схему в Рио? Тогда мы считали, что все тотально коррумпировано, однако сейчас мы видим прогресс в вопросе восстановления российской антидопинговой работы, изменении культуры, выстраивании работы Российского антидопингового агентства", - подчеркнул глава МПК.

"Спортсмены должны быть в программе тестирования для участия в качестве нейтральных, надо уточнить у ПКР, сколько [человек] смогут принять участие", - ответил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс на вопрос ТАСС, сколько российских паралимпийцев сможет выступить в квалификационных турнирах.

Зимние паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

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