Спортсмены РФ выступят в отборе Паралимпиады-2018 в нейтральном статусе

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 6 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские спортсмены получили право выступать в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен.

Исполком МПК принял решение о продлении отстранения Паралимпийского комитета России, однако признал значительный прогресс в выполнении дорожной карты по восстановлению членства в международной организации. Крэйвен отметил, что критерием допуска спортсмена будет наличие как минимум двух допинг-тестов, сданных в течение шести месяцев до квалификационных стартов. При этом представители ПКР, Минспорта или любые другие официальные лица не смогут присутствовать на соревнованиях, аккредитации им выданы не будут.

"Российским спортсменам разрешено выступать как нейтральным атлетам в квалификационных соревнованиях в четырех видах спорта, - сказал он. - Российские пара-хоккеисты не выступят на Играх, они пропустили шанс отобраться. При этом в таких видах, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд они еще могут получить лицензии".

Из-за решения МПК об отстранении ПКР в августе 2016 года российские паралимпийцы в полном составе пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. "Почему мы не использовали эту схему в Рио? Тогда мы считали, что все тотально коррумпировано, однако сейчас мы видим прогресс в вопросе восстановления российской антидопинговой работы, изменении культуры, выстраивании работы Российского антидопингового агентства", - подчеркнул глава МПК.

"Спортсмены должны быть в программе тестирования для участия в качестве нейтральных, надо уточнить у ПКР, сколько [человек] смогут принять участие", - ответил директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс на вопрос ТАСС, сколько российских паралимпийцев сможет выступить в квалификационных турнирах.

Зимние паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.